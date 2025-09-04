szeptember 4., csütörtök

Postabontás

Háborognak a rendszeres áramkimaradás miatt a község lakói

Wald Kata
Háborognak a rendszeres áramkimaradás miatt a község lakói

Az elmúlt hétvégén előre várhatóan megérkezett a hidegfront. Eleinte kissé szeles idő, csepergő esővel . Épp egy számomra nagyon érdekes film befejező, megoldást tartalmazó részéhez közeledtünk, és bumm! Szokás szerint megszűnt az áram. Visszajött, mikor a filmnek már vége volt. Mindez Orfűn. Én nem tudom, hogy ebben az országban van-e még egy ilyen település!  Szerintem nincs! Ha fúj a szél, ha esik az eső, ha két darab hószem leesik, akkor több órára  ki-be kapcsol az áram. Sőt, ha semmi sem történik, akkor is naponta ez történik, ami a műszaki készülékek rémálma. Ezzel az egész település szenved. Nem lehetne a szolgáltatónak ez ellen tenni? Megköszönnénk.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

