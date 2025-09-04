Háborognak a rendszeres áramkimaradás miatt a község lakói

Az elmúlt hétvégén előre várhatóan megérkezett a hidegfront. Eleinte kissé szeles idő, csepergő esővel . Épp egy számomra nagyon érdekes film befejező, megoldást tartalmazó részéhez közeledtünk, és bumm! Szokás szerint megszűnt az áram. Visszajött, mikor a filmnek már vége volt. Mindez Orfűn. Én nem tudom, hogy ebben az országban van-e még egy ilyen település! Szerintem nincs! Ha fúj a szél, ha esik az eső, ha két darab hószem leesik, akkor több órára ki-be kapcsol az áram. Sőt, ha semmi sem történik, akkor is naponta ez történik, ami a műszaki készülékek rémálma. Ezzel az egész település szenved. Nem lehetne a szolgáltatónak ez ellen tenni? Megköszönnénk.

Név és cím a szerkesztőségben