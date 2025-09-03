Hiába egészséges az étel a menzán, ha rohanva kell megenni

Megkezdődött az iskola, ismét menzán éteznek a gyerekek. Arra, hogy egészséges ételek kerüljenek az asztalra, az utóbbi években szerencsére egyre jobban ügyelnek. Arra viszont már kevésbé fordítanak figyelmet, hogy az egészséges táplálkozáshoz szükséges körülmények is biztosítottak legyenek. Mert ha tíz perc van mindössze arra, hogy a gyerekek megebédeljenek, az rendkívül egészségtelen. Vagy inkább nem esznek a diákok, mert úgysincs rá idő, vagy habzsolnak, amitől aztán megfájdul a hasuk.

Úgy hallottam, hogy van olyan intézmény, amely az egész órarendet átszervezte annak érdekében, hogy legalább fél órás ebédszünetet biztosítsanak. Tették ezt a délelőtti szünetek és a tanórák ésszerű rövidítésével. Mindenütt ezt kellene bevezetni. Mert hiába finom a menzán az étel, és még ráadásul egészséges is, ha nincs elég idő az étkezésre.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.