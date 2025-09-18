szeptember 18., csütörtök

Hogy mi? Sámli kell, ha az utas fel akar szállni a vonatra?

Wald Kata
Hogy mi? Sámli kell, ha az utas fel akar szállni a vonatra?

A vasúti közlekedéssel sok a probléma, rendszeresen olvashatunk panaszokat arról, leginkább a rendszeres késések miatt sok a kifogás. Én egy másik, szintén égbekiáltó problémára szeretném a figyelmet felhívni. Sok az olyan vasútállomás, ahol nincs peron. Főleg a kisebb állomások ilyenek, Baranyában is több van ezekből. Ami azt jelenti, hogy ha az utas le akar szállni, kénytelen egy nagyot ugrani. És persze a felszállás se egyszerű, mert magasra kell fellépni. Főleg az idősebbek szenvednek emiatt. Láttam már olyan megoldást Sumonyban, hogy az idős hölgynek a családja, aki kikísérte a vonathoz, egy sámlit is hozott, és annak segítségével szállt fel a néni a vonatra. Leszálláskor ugyanígy: hozták a sámlit, és a néninek így nem kellett ugrania. Idős szívbeteg vagyok, én se tudok ugrándozni - a vasúttársaságnak számtalanszor jeleztük a problémát, de nincs változás. 

