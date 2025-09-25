szeptember 25., csütörtök

Postabontás

1 órája

A mai hűtők semmit nem érnek – bezzeg a régiek évtizedekig bírták, fakadt ki olvasónk

A modern háztartási gépek energiatakarékosak ugyan, de nem bírják sokáig – panaszolja olvasónk. Egy hűtő jó, ha tíz évig működőképes – osztotta meg tapasztalatait a panaszos.

Wald Kata

Tíz éve állami pályázaton sikerült vásárolnom egy modern, kis fogyasztású hűtőt. A pályázat  lényege az volt, hogy az elavult hűtőgépek energetikailag hatékony eszközökre való cseréjét elősegítsék. A tíz év letelt, a hűtő két hete meghibásodott. Az inverter feladta, ráadásul az inverterre ennyi volt a garancia: tíz év. Ennyit a modern, kis áramfogyasztású hűtőkről. Ráadásul egy jó kombinált hűtőt kellett leadni az új helyett, az még biztos működik valahol, ha nem darálták be. 

hűtő pályázat
A mostani hűtők jó, ha tíz évig bírják - panaszolja olvasónk.

A régebbi hűtők évtizedekig bírták

Szerencsére a szülőktől örököltünk egy kis fagyasztószekrényt, meg egy kis hűtőszekrényt, amit letároltam vészhelyzetre a garázsban. Most jól jött, hogy nem dobtuk ki. Így a nagy hűtőben tárolt élelmiszer nem romlott meg. A két hűtő ötven éves, és kiválóan működnek szerencsére. Ennyit a régi típusú hűtőkről! A modern hűtő javítására csak olyan szerelőt találtam – és azt is nehezen –, aki nagyon sokat kért a munkáért, a legolcsóbb ár 90 ezer forint volt, de volt, aki 160  ezer forintot is kért volna. 

A garancia ekkora összegekre kevés lett volna. Ilyen esetben mi a teendő? Új hűtőt kell vásárolni, ami nem olcsó, ráadásul az inverterre a garancia ez esetben is tíz év. Szerencsére volt olyan verzió, hogy hitelre, 20 hónapra 0% önerő és 0% THM – ezt kellett választanom. Így szerencsésen megoldódott a helyzet. A kérdés: miért nem gyártanak manapság olyan hűtőt, amit nem kell tíz év után lecserélni? 

