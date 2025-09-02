szeptember 2., kedd

Postabontás

1 órája

Életmentő lehet a mammográfia, de könyörögni kell az időpontért?!

A mammográfia életmentő lehet. Az időpontfoglalás viszont nem egyszerű, az előjegyzési rendszernek sokkal rugalmasabbnak kellene lennie – véli olvasónk.

Wald Kata
Egyik ismerősöm a veszélyeztetettsége miatt rendszeresen jár emlő vizsgálatra. A vizsgálatot végző szakember a soron következő kontroll vizsgálat elvégzését két év elteltével javasolta. Ismerősöm kétéves intervalluma még nem járt le, de mivel kemény csomót tapintott a mellében, ezért az illetékes intézményben időpontot kívánt foglalni. Az időpontfoglaló rendszer erre az évre Baranya vármegyébe nem adott időpontot. Ezután telefonon érdeklődött az illetékes rendelőintézetben azért, hogy időpontot foglaljon. A recepciós közölte vele, hogy mivel nem járt le a két év az előző vizsgálat óta, ezért mammográfiára nem tud időpontot adni, ultrahang vizsgálatra pedig azért nem tud időt biztosítani, mert azt csak a mammográfiai vizsgálat után javasolhatja a vizsgálatot elvégző orvos.

Az időpontfoglalás mammográfiára nem egyszerű

Vagyis, ha valaki a vizsgálat elvégzése után mondjuk 3 hónap múltán érez egy csomót a mellében, akkor az a személy egy és háromnegyed évig kell, hogy várjon, és bízzon a jó szerencséjében és abban, hogy ez idő alatt nem válik végzetessé egy esetleges rákos elváltozás?!

Amennyiben a recepciós igazat mondott, és a rendszer valóban ennyire tekintélyelven működik, akkor minden elismerésem a rendszer kitalálójának. Remélem, hogy ő, és a családjának a tagjai hasonló esetben ugyanúgy kivárják a sor/s/ukat.  Vagy lehet menni magánrendelésre, de utána ott is ragadsz, mert a szintén okos jogi szabályozás szerint, aki egyszer elmegy magánrendelésre, az ugyanahhoz az orvoshoz nem mehet vissza állami ellátásra. Tudom, hogy az orvosok trükkjeit kívánta így kivédeni a jogalkotó, de más módszereket kellene bevezetni, mert ez így egyszerűen nonszensz, és felháborító.

