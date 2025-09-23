Emberségből megbukott az iskola – nem telefonálhat az onkológiai kezelésre szoruló édesanya

Ismerősöm néhány hete tudta meg, hogy hosszabb ideig onkológiai kezelésekre kell járnia. Mivel egy 14 éves gyermeke van, ő az egyetlen, akit szükség esetén telefonon értesíteni tud. Ma bement a gyermeke pécsi iskolájába, hogy tájékoztassa az osztályfőnököt a helyzetéről, majd felkereste az iskola igazgatóját is, ám végül csak az igazgatóhelyettessel tudott beszélni. Ott közölték vele, hogy a szabályzat miatt senkivel nem tehetnek kivételt, így nem engedélyezik a telefon használatát a gyereknek – még ilyen súlyos esetben sem.

Az iskola nem engedélyezte a gyereknek a telefonhasználatot, a szülő alaposan megindokolt kérése ellenére se - háborog olvasónk

Az iskolai telefonhasználat engedélyezése szimpátia kérdése?

Tudomásom szerint tavaly egy hasonló ügyben – bár ott csak néhány napos betegségről volt szó – egy másik tanulónak mégis engedélyezték, hogy értesítési célból nála lehessen a telefon. Felmerül a kérdés: mi alapján dönt az igazgatóhelyettes, ha egyik helyzetben indokoltnak tartja a kivételt, a jelenlegi sokkal súlyosabb esetben viszont elutasítja? Ez vajon szimpátia kérdése? Ráadásul a minimum az lett volna, ha az igazgatónő személyesen veszi a fáradságot, és meghallgatja a szülőt, aki éppen azért kereste fel a vezetőséget, hogy kérje a telefon használatának engedélyezését sürgős helyzetekben. Talán akkor az igazgatónő is jelesre vizsgázott volna emberségből.

