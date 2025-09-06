szeptember 6., szombat

Jönnek a vírusok, nem kellene a pékárut tapogatni!

Wald Kata
Jönnek a vírusok, nem kellene a pékárut tapogatni!

Hamarosan beköszönt az ősz, a vírusos betegségek időszaka. Nagyon jó lenne, ha leszokna végre mindenki arról, hogy a pékárut a boltban szabad kézzel tapogatja! A minap rá is szóltam egy fiatalemberre, mert a zsemlék közt puszta kézzel válogatott. Pedig volt kihelyezve csipesz is erre a célra. Csak hát ha valaki siet, egyszerűbb belenyúlni a kosárba, és nem a csipesszel vacakolni. Mindezzel együtt szeretném azt is megjegyezni, hogy nem feltétlenül kell azon csodálkozni, hogy a vásárlók kevésbé szívesen használják a fogócsipeszt. Gyakori ugyanis, hogy a másnapos, száraz pékárut a friss közé vegyítik, és a fogóeszközzel nem érzékelhető a különbség. Csak otthon éri a csalódás az embert. Tökéletes megoldás viszont a botban való válogatáshoz a nejlonzacskó – azt a kezünkre húzva meg lehet találni a friss pékárut. Úgy, hogy közben nem tapogatjuk össze koszos kézzel. 

