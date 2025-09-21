Életveszélyben a gyalogosok: ez a kabátszín ősszel láthatatlanná tesz az utakon

Olvasom a bamán, hogy a rendőrség az őszi időjárási körülmények veszélyeire hívja fel az utakon közlekedők figyelmét. Kitérnek arra, hogy a ködben a látási viszonyok romlanak hogy esős időben az utak csúszósak lehetnek, növekszik a féktávolság emiatt, illetve azt is hangsúlyozzák hogy a járművek megfelelő világítása is kiemelkedően fontos. Üdvözlendő, hogy az őszi időjárás beköszönte előtt felhívják erre az autósok figyelmét. Ugyanakkor kiemelten fontosnak tartom hangsúlyozni a gyalogosok felelősségét is. A kabát színe például kiemelkedő jelentőségű a láthatóság szempontjából.

Ősszel a kabát színére is érdemes odafigyelniük a gyalogosoknak - a sötét szín a láthatóság szempontjából nem szerencsés

Reggelente egyre később virrad, este egyre korábban sötétedik. Az emberek nagy része így sötétben indul munkába, iskolába, és sötétedés után tér haza. Sajnos hazánkra valamiért az a jellemző, hogy sokan járnak sötét ruhában. A legtöbben fekete, vagy sötétszürke kabátot viselnek. Aminek az a nagy hátránya, hogy a sötétben nem látszik. Ha egy olyan útszakaszon megy át a gyalogos, ahol nem megfelelő a közvilágítás, vagy ha például a zebra nincs megfelelően kivilágítva, akkor az autósok sokszor csak az utolsó pillanatban veszik észre, hogy valaki sétál az úttesten. Én is jártam már többször úgy, hogy meglepett a zebrán átkelő gyalogos - az ilyen helyzeteket úgy igyekszem kikerülni, hogy a szokásosnál is óvatosabban közlekedek a sötétben. Érdekes egyébként, hogy Nyugat-Európában járva azt látni, hogy ősszel és télen is nagyon színesen öltözködnek az emberek. Jó lenne, ha mi is átvennénk ezt a gyakorlatot, ha másért nem, akkor a láthatóság érdekében. De ha ez valakinek nincs ínyére, akkor legalább fényvisszaverő csíkokat, vagy valamilyen üde színű sálat sapkát lenne célszerű viselni. A közlekedésbiztonság érdekében.

