Kapjon súlyos büntetést, aki vezetés közben telefonál?

Razziát tart a rendőrség- hallottam a hírt a rádióban. Elsősorban az autóvezetés közben telefonálókra fókuszálnak. Nagyon sokat járok külföldön, főként Ausztriában, Németországban. És érdekes módon ezekben az országokban nincsenek telefonáló autóvezetők. Itthon nem telik el úgy nap, hogy ne jönne szembe velem valaki autóval, aki telefont tart a füléhez. Nemrég a Postabontásban is olvashattuk, hogy majdnem egy mentőautóval karambolozott valaki Pécsett - a szirénát nem hallotta meg, vagy ha meg is hallotta, nem figyelt fel rá, mert a telefonbeszélgetés elvonta a figyelemét. Hiába gondoljuk azt, hogy egyszerre több dologra is tudunk figyelni - ha valaki telefonál, a forgalomban zajló eseményekre nem tud úgy koncentrálni, ahogy kellene. Egyszóval maximálisan egyetértek azzal, hogy razziát tart a rendőrség. Azt remélem, hogy nagyon súlyos büntetéseket fognak kiszabni. Mert manapság egy kihangosító beszerzése egyáltalán nem pénz kérdése.

