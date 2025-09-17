A kerti hulladék égetése tilos, a kerttulajdonosok tanácstalanok

Itt az őszi kerti munkák ideje. Az udvarunk nem olyan hatalmas, de több bokor és fa is található a területen. Ezeket rendszeresen gondozzuk. Most azonban egy nagyobb gyérítést tervezünk, ami azt jelenti, hogy rengeteg zöldhulladék fog keletkezni. Amit ugyebár elégetni nem szabad, hanem a hulladéklerakóba kellene valahogy elszállítani.

A kerti hulladékégetése tilos, ami jelentősen megnehezíti a kerttulajdonosok dolgát - panaszolja olvasónk

A kertben tüzet rakni miért tilos?

Idősek vagyunk, a férjem és én is elmúltunk hetven évesek. Autónk nincs. A gyerekeink az ország távolabbi pontjain élnek, és nekik sincs olyan nagy járművük, amivel ezt a rengeteg ágat, nyesedéket el lehetne szállítani. Ilyenkor mit tegyünk? Ha tüzet rakunk, megbüntetnek. Pedig én úgy gondolom, hogy a város levegője nem a zöldhulladék elégetése miatt szennyezett, hanem a hatalmas járműforgalom miatt. Arról nem beszélve, hogy amikor a bogádi szeméttelep lángra kapott, fekete füst borította be Pécset. Persze, az nem szándékos volt, de azt gondolom, hogy ha a kerti hulladék égetése tilos akkor arról is gondoskodni kellene, hogy egy szeméttelep ne kaphasson lángra. ha már ennyire fontos a levegő minőségének a védelme.

És mi van azokon a településeken, ahol bizonyos napokon megengedett a zöldhulladék égetés? Ott nem számít a környezetvédelem? Szerintem ebben a szabályozási rendszerben nincs semmi logika. Vagy a lomtalanításhoz hasonlóan kellene évente legalább két olyan nap, amikor minden mennyiségben elszállítják a zöldhulladékot a város minden részéről.

