Lesben állnak, majd lecsapnak

1 órája

Fura alakok járják a napokban Pécs utcáit, autókból figyelnek!

Címkék#városrész#nyugalom#lomtalanítás

Fura alakok lepik el az utcákat, és lepattant autókból nézelődnek. Ez is együtt jár a lomtalanítással, panaszolja olvasónk.

Wald Kata
Fura alakok járják a napokban Pécs utcáit, autókból figyelnek!

Forrás: MW

Megkezdődött az őszi lomtalanítási időszak. Pontosan tudható, hogy mikor éppen melyik városrész kerül sorra. Ágymatracok, fotelek, könyvkupacok, doboz-hegyek csúfítják a városképet a kukák mellett. Szerencsésebb esetben ebben csak egy napig kell "gyönyörködni", kevésbé szerencsés esetben már napokkal a lomtalanítás előtt kipakolják a feleslegessé vált kacatokat. És akkor van bőven idejük a guberálóknak, hogy "csemegézzenek", és vigyék, ami nekik tetszik. 

Lomtalanítás kacat
A lomtalanítás idején fura alakok lepik el az utcákat, panaszolja olvasónk
Fotó: Nemeth Andras Peter

Lomtalanítás előestéjén fura alakok lepattant autókból kémlelik a zsákmányt

A lomtalanítás előestéje azonban az, mi különösen érdekes. Lepattant autók lepik el az adott városrészt, letekert ablakokból nézegetnek kifelé fura alakok, és minden nagyobb kupac mellett megállnak, majd turkálnak a holmik között. Van, aki furgonnal, kisebb teherautóval teszi meg ezeket a köröket. Engem például meg is szólítottak, miközben a garázsomba álltam be és nyitottam ki az udvari kaput. Mondták, hogy visznek mindent, amire nekem esetleg nincs szükségem. De nem kértem a segítségüket. Az este már kevésbé telt nyugalmasan. Az egyik lomis úgy járta a környéket, hogy üvöltött a zene az autójában, és pont a házunk előtti kukánál időzött sokat, így a lakodalmas rockot hosszú percekig voltunk kénytelenek hallgatni. Nem tettük szívesen.  

Kérdésem leginkább a közterület-felügyelethez lenne. Én úgy tudom, hogy a lomizás nem megengedett. Vagy tévednék? És úgy tudom, az se szabályos, hogy napokkal a lomtalanítás előtt kipakolják az utcára a kacatokat az emberek. Mivel a hatóság ellenőrei a belvároson kívül másutt nem nagyon mászkálnak, ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kijebb eső területeken is lenne bőven mit ellenőrizni. A lomtalanítások időpontja előre tudható, a város összes utcájára lebontva. Javaslom, hogy azokon a napokon időzzenek el kicsit az adott környéken. Bírságot biztos, hogy ki fognak tudni ott is szabni. 

Név és cím a szerkesztőségben 

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

