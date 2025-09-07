szeptember 7., vasárnap

Postabontás

1 órája

Majka koncertre van pénz, de egy liter festékre, ami megszüntetné a balesetveszélyt, nincs

Pécs egy következmények nélküli város lett – bosszankodik olvasónk. Nincs pénz egy liternyi festékre, hogy a balesetveszélyes parkolást megszűntessék, de a Majka koncertre ki tudnak fizetni tizenöt millió forintot.

Wald Kata
Vannak és lesznek is gondok a pécsi Városházán

Fotó: MW

Olvasom, hogy ismételten baleset történt az Állomás utca és 6-os út kereszteződésében. A közelmúltban két cikk is megjelent a kereszteződéssel kapcsolatban. A gond az, hogy az illetékes, magasan kvalifikált szakemberek, jó pénzért a kereszteződéstől kb. húsz méterre alakítottak ki egy közlekedési lámpát, hogy a gyalogosok át tudjanak kelni a buszmegállóhoz. Az egyáltalán nem zavarta ezeket a komoly szakembereket, hogy a kereszteződésben évente több baleset is van. A lényeg, hogy a pénz el legyen költve, a lakosok láthassák, hogy mennyire törődik velük a városvezetés. Az, hogy az egész átkelőt a kereszteződésbe is lehetett volna telepíteni, ezzel szabályozni a gépjármű-, valamint a gyalogosforgalmat is, az egyáltalán nem jutott eszébe a tudományos munkatársaknak. Majka koncert szervezésére persze van idő, energia. 

Majka koncert
Nem Majka koncertre kellene a pénzt költeni - fakadt ki olvasónk

 

Én az illetékesekkel lebontatnám a lámpát, és áthelyeztetném velük a kereszteződésbe. Természetesen a költségeket is velük fizettetném meg, mert a dilettáns munkát akár így, akár úgy, de egyszer már ki kellene fizettetni a felelősökkel.

A fent idézett cikkekre sem volt válasz, nem volt egy önérzetes, felelős ember, aki érdemi választ adott volna a felvetett kérdésekre. Egyre inkább azt látni, hogy Pécs egy következmények nélküli város lett. Kertvárosban van olyan utca, ahol a szabálytalanul parkoló autók miatt egy tűzoltóautó nem férne el. A Biokom illetékesei több levélváltás után is elzárkóznak az adott terület felfestése elől. Nincs pénz egy liternyi festékre, de a Majka koncertre ki tudnak fizetni tizenöt millió forintot.

Ide jutott a város, de lesz még lejjebb is, ha továbbra is ez a cinizmus és szakmaiatlanság jellemzi a vezetők hozzáállását a napi problémák megoldásához.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

