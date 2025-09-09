szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

3 órája

Miért kell bevásárlás közben megfagyni?! – háborog olvasónk

Címkék#hőmérséklet#élelmiszerdiszkont#komfortérzet#klíma#nyár

Wald Kata
Miért kell bevásárlás közben megfagyni?! – háborog olvasónk

Valaki magyarázza már el, hogy az élelmiszerboltokban miért kell megfagyni? Értem, hogy a hőmérséklet a nyarat idézi. Meleg van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a klíma eszetlen használata indokolt lenne. Vasárnap délután szoktam a heti nagybevásárlást intézni. A szokásomnak megfelelően ezúttal is az egyik élelmiszerdiszkontot vettem célba. Sok mindent kellett vásárolnom, a kosaramat tele is pakoltam. De nagyon közel voltam ahhoz, hogy nem ezt teszem, hanem ott hagyok csapot-papot, az üzletben ugyanis annyira hideg volt, hogy fáztam. 

Kifejezetten kellemetlen volt, egy pulóvert simán el tudtam volna viselni. De, hát azzal nem készültem, mert nem számítottam arra, hogy egy szeptemberi délutánon ezzel kell szembesülnöm. A boltnak az energiatakarékosság egyáltalán nem számít? Vagy esetleg a vásárlók egészsége, komfortérzete? 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu