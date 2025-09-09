Miért kell bevásárlás közben megfagyni?! – háborog olvasónk

Valaki magyarázza már el, hogy az élelmiszerboltokban miért kell megfagyni? Értem, hogy a hőmérséklet a nyarat idézi. Meleg van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a klíma eszetlen használata indokolt lenne. Vasárnap délután szoktam a heti nagybevásárlást intézni. A szokásomnak megfelelően ezúttal is az egyik élelmiszerdiszkontot vettem célba. Sok mindent kellett vásárolnom, a kosaramat tele is pakoltam. De nagyon közel voltam ahhoz, hogy nem ezt teszem, hanem ott hagyok csapot-papot, az üzletben ugyanis annyira hideg volt, hogy fáztam.

Kifejezetten kellemetlen volt, egy pulóvert simán el tudtam volna viselni. De, hát azzal nem készültem, mert nem számítottam arra, hogy egy szeptemberi délutánon ezzel kell szembesülnöm. A boltnak az energiatakarékosság egyáltalán nem számít? Vagy esetleg a vásárlók egészsége, komfortérzete?

