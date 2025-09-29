Mindenki siet, kapkod, csak a futár késik - háborog olvasónk

Régebben ennél az áruháznál a szállítást ők maguk végezték. Ma már a szállítást is külső cég végzi. A helyi üzletbe már telefonálni se lehet, csak pesti ügyfélszolgálat érhető el telefonon. Pedig milyen jó volt régebben személyesen beszélni az eladóval, egy gáztűzhely ügyben, amit kinéztem a neten, a pécsi üzletben nem volt az a típus, átirányított Bajára, elmentem érte kocsival, és haza is hoztam. Este már rotyogott is rajta a vegyespörkölt. Mindenki siet, kapkod, de akkor a dolgok mitől lassultak le ennyire?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.