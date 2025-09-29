szeptember 29., hétfő

Mindenki siet, kapkod, csak a futár késik - háborog olvasónk

Wald Kata
Mindenki siet, kapkod, csak a futár késik - háborog olvasónk

Vásároltunk egy hűtőt az egyik nagyáruházban. Az eladó azt közölte, hogy a szállítás négy-öt nap. Már a nyolcadik napnál tartunk, és a hűtő még nem érkezett meg. Érdeklődtem a futárszolgálatnál, de teljesen feleslegesen, mert nem tudták megmondani, mikorra várható a hűtő. Mondanom se kell: a szállítási díj 9 ezer forint. A négy-öt napból, úgy látom, lesz tíz is, de még az is lehet, hogy ennél is több.

Régebben ennél az áruháznál a szállítást ők maguk végezték. Ma már a szállítást is külső cég végzi. A helyi üzletbe már telefonálni se lehet, csak pesti ügyfélszolgálat érhető el telefonon. Pedig milyen jó volt régebben személyesen beszélni az eladóval, egy gáztűzhely ügyben, amit kinéztem a neten, a pécsi üzletben nem volt az a típus, átirányított Bajára, elmentem érte kocsival, és haza is hoztam. Este már rotyogott is rajta a vegyespörkölt. Mindenki siet, kapkod, de akkor a dolgok mitől lassultak le ennyire? 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

