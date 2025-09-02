Nincs rend a pécsi temetőben – ki a felelős ezért?

Az idén is több olvasó panasz jelent meg a bama.hu-n a pécsi temető helyzetéről és csodálkoztam, hogy a dicséret ilyen sokáig váratott magára. Valószínű, hogy az, aki a dicsérő véleményt megfogalmazta, keveset jár erre a helyre, és szerencsés, mert olyan időpontban érkezik, amikor esetleg „rend” van. Nekem, aki sokat látogatok hozzátartozóimhoz, nincsenek ilyen kellemes élményeim. Az múlt héten – kivételesen – a gaz le volt kaszálva, de a földön, a sírok között ott éktelenkedett a száraz kaszálék. Ezt eltakarítani lehetetlen, mert egy kis szél kell, és még el sem jövök, már lehet elölről kezdeni a gyűjtést. Ráadásul kaszálás után a síremlékek tele kaszálékkal, annak ellenére, hogy én rendszeresen gyomírtózom nem csupán a sír környékét, hanem nagyobb területet, hogy távol tartsam a damilos nyírást. Még egyszer sem sikerült megúszni a takarítást, sikálást. Több helyen kell körülnézni, sétálni, akkor látható a szomorú valóság.

