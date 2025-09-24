A fizetős parkolók kiterjesztése miatt is élhetetlenné válik a város

A belvárosban a parkolás rendkívül nehéz, arról olvashattunk már sokat a Postabontásban. Aki Pécsett autóval közlekedik, saját bőrén is tapasztalhatja, hogy alig találni szabad helyet. Most már azonban sajnos a belvárostól távolabb eső részeken se jobb a helyzet.

A fizetős parkolási zónák kiterjesztése csak tovább nehezíti az autósok helyzetét, bosszankodik olvasónk

A parkolási zónák határainak kiszélesítése nem megoldás

Mindenki előtt ismert, hogy nem olyan régen tovább szélesítette az önkormányzat a fizetős parkolási zónák határait. Ami azt jelenti, hogy az Alkotmány utca környékén, a sörgyár melletti területen is például már fizetni kell a parkolásért. Fel is festettek csíkokat sok helyre, ki is helyezték az automatákat. És mi lett a következménye? Az újonnan kijelölt parkolóban – ami korábban ingyenes volt – akadnak üres helyek, nem úgy, mint korábban. Viszont! A Nyár utcánál a helyzet tarthatatlanná vált. Ott ugyanis nem kell fizetni a parkolásért, így boldog-boldogtalan ott keres magának helyet. Az is, aki korábban a belvároshoz közelebb parkolt munkaideje alatt. Így az, aki az onkológiára, a Nyár utcai egészségügyi intézménybe, vagy a szülészeti klinikára menne, a környéken szinte bizonyos, hogy nem kap parkolóhelyet. Már reggel nyolc óra előtt talpalatnyi hely sincs a környéken, mindenütt autók állnak. Látható, hogy a parkolási övezetek nem oldanak meg semmilyen parkolási problémát, csak egyre jobban kiterjesztik azt, a város egyre nagyobb területére. Jó lenne, ha ezt végre a város vezetése is belátná. Élhetetlenné válik Pécs, ha ez így megy tovább.

