Postabontás

1 órája

Szarvasbőgés helyett vadkárról kellene beszélni – olvasónk kifakadt

Megkezdődött a szarvasbőgés, sötétedés után autózni veszélyes. Rengeteg a vad az utak mentén, a helyzetet valahogy kezelni kellene, osztotta meg gondolatait olvasónk.

Wald Kata
A kép illusztráció.

Megkezdődött a szarvasbőgés, olvashattuk a hírt a bamán, és akik a városon kívül közlekednek, saját maguk is tapasztalhatják, hogy rengeteg a vad az utak mentén. Vadgazdálkodásról, a vadvédelemről és világhírű magyar trófeákról rendre beszélnek a szakemberek, csak a vadkárról nem. Arról, hogy túl sok a vad vármegyénkben, meg országosan is.

A vadak miatt nincs az utakon biztonság, véli olvasónk
Fotó: Szendi Péter

Ha ember nem élne a Kárpát-medencében, és lenne medve, farkas, hiúz, amik nem csak az év meghatározott részében vadásznak meghatározott egyedekre, akkor nem alakulhatna ki ilyen vadsűrűség hazánkban. Ez a vad aranykora, amiben most él. Nincs természetes ellensége, etetik. Ősz végén már nincs elég élelme a természetben, de a földeken, kertekben van. Szaporodik is. Arról nem is beszélve, hogy a szarvas és az őz elsődleges tápláléka a lágyszárúak, fűfélék. Pont ezt a területet szántotta be az ember, és építkezett rá. Az erdőben kevés a fű, de oda van száműzve a vad. Mit tehet? Kijár a földekre, kertekbe, telkekre. Ha az ember nem kaszálja le a füvet a telkén, akkor a vad odamegy legelni, elfekszik, kérődzik. Ne csodálkozzanak a gazdák, ha odamegy, és kárt okoz a veteményesben, a gyümölcsösben. Ha lekaszálják, akkor újra sarjad, zsenge, friss zöld a fű, ne csodálkozzanak, ha megy a vad és kárt okoz. Ha a szárazságban locsolnak, akár csak a fákat is, akkor érzi a víz illatát és oda megy. Ne csodálkozzanak, ha kárt okoz.
A bamán is olvasható volt anno, hogy a pince szellőzőjén keresztül a gyümölcs illata is vonzza a vadat, ne csodálkozzanak, ha megy, és kárt okoz.  A vadászokat és a vadat zavarják a kirándulók, biciklisek, motorosok, autósok, kutyák, macskák és minden lassan. A vadkár meg csak úgy van. Az nem fontos. Leginkább a károsult a hibás. Azt tanácsolják, kerítse be a területet. 

A vadkár ellen nem a kerítés a megoldás

Azzal az érveléssel jönnek a vadászok, hogy azért van több vadkár, mert az emberek, bekerítik a területeiket, és így kisebb élőhelyre szorul a vad. Le kellene bontani a kerítéseket és eloszlik a vadkár. Persze a területtel rendelkező vadászok is valamiért szeretnek kerítést és villanypásztort húzni. Logikusnak is tűnhet a kerítés-élőhely érvelés, de nem igaz. Azért kerítenek az emberek, mert túl sok a vad. Arról nem is beszélve, hogy ha nagyon át szeretne menni a kerítésen az állat, akkor megoldja. 

A magyar nagyvadállomány mesterségen túltartott és alulhasznosított. A vadászat feladata korunkban már, a nagyragadozók hiányában, a természetes méretű állomány fenntartása kellene, hogy legyen, hiszen a túl sok vad a saját élőhelyét is tönkreteszi. Aki ma természetvédőnek tartja magát, az akarjon kevesebb nagyvadat, mert természetellenesen magas az állomány.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

