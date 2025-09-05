Mire várunk? A varjúsereg rengeteg kárt okoz Baranyában is, mégse tesz senki semmit?

Lassan azt lehet mondani, hogy menetrend szerint jelennek meg a BAMA oldalain a varjakkal foglalkozó cikkek. Azt látni, hogy az országban mindenhol elege van az embereknek a varjak seregeiből és az úgynevezett illetékesek semmittevéséből. Illetékesék bebújnak egy teljesen eszement, át nem gondolt jogszabály mögé és onnan nézik a semmittevésük eredményét. Őket nem zavarja a varjú kártétele, mert nem dolgoznak meg a pénzükért, de a megélhetésük bőségesen biztosítva van az állam részéről. Aki meg éjt nappallá téve dolgozik, annak meg kell értenie, hogy sajnos ez van. Ezt tessék szeretni, vagy termelés helyett tessék malomkövet faragni, azt nem viszi el a varjú.

Nem elfogadható magyarázat, hogy azért tartunk el több ezer varjút, hogy egy pár vércse fészkelni, szaporodni tudjon - bosszankodik olvasónk.

Fotó: Fehér Gábor

Azt látni, hogy a belpolitikai életben egy csomó felhergelt ember él a polgári engedetlenség jogával, azokkal senki nem törődik. Nekik lehet tüntetni, lázadni, mások ingatlanába büntetlenül bemenni, személyi jogokat sérteni. A munkásemberek pedig retorzióra számíthatnak, amennyiben a munkájuk gyümölcsét meg kívánják védeni. Én azt javaslom a gazdáknak, hogy a földjeik közelében, semleges területen kezdjék el a varjak illemre nevelését. Az állam és az illetékesek nem fognak semmit tenni az érdekükben, tehát nincs mit várni. Az emberiség, ahogy nézem, egyedileg is, és testületileg is egyre deviánsabban viselkedik, gondolkodik. Nem az állatok ellen vagyok, de meg kellene teremteni egy egészséges egyensúlyt az emberek és az állatvilág között. Az nem indok, hogy elvettük az állatok életterét. Az erdők, mezők most is vannak, csak a vadaknak kényelmesebb a trehány emberek által széjjel hagyott élelmet a kukák mellől, vagy azokból megenni. A terített asztal mellé mindenki szívesen leül, még akkor is, ha semmi keresni valója nincs ott.

Néhány vércse miatt kell elviselni több ezer varjú károkozását?!

A vadász úrnak meg üzenem, hogy amikor annyi lakásigénylő vércse lesz, mint varjú, akkor szóljon, mert egy párat én is befogadok a hajléktalan vércsékből. Gondolom, hogy a vércséknek csak nagyon kis töredéke él ma jelenleg hazánk területén, nincs szükségük ezer számra fészekre. Ekkora balgaságot régen hallottam, értelmes ember szájából. Azért tartunk el több ezer varjút, hogy egy pár vércse fészkelni, szaporodni tudjon. Ők akkor is elfoglalják a varjak fészkeit, ha azok tizedennyien lesznek. Az illetékeseknek le kellene szállni a magas lóról, amin jelenleg fordítva ülnek, mert a lakott területen jelenleg indokolatlanul sok a vad, és a káros madár. A vadász uraknak pedig valóban vadtenyésztést és vadgondozást kellene végezni és nem úri passzióból vadászgatni, a jó kapcsolatok ápolásának céljából. Tegye mindenki a maga dolgát, tisztességgel, becsülettel és akkor talán végre béke és kevesebb vadkár lesz. Félő, hogy amennyiben az illetékesek nem tesznek valóban érdemi lépéseket a gyérítésre, akkor egyesek azt maguk fogják laikus módon elvégezni. és akkor sajnos a hasznos állatok léte is veszélyeztetve lesz.