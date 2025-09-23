1 órája
A város leamortizálva, a vagyon elherdálva – olvasónk kiakadt
Az utcák koszosak, a közterületek rendezetlenek, omladoznak a házak, a belvárosi üzletek sorra bezárnak. Pécs messze elmarad más városoktól: Békéscsaba és Gyula is lepipálja szeretett városunkat - osztotta meg véleményét olvasónk.
Kosz, mocsok, rendezetlenség, és hajléktalanok - ez jellemzi a pécsi belvárost olvasónk szerint
Szeretnék egy jó tanácsot adni a város vezetőinek. Mivel láthatóan megfáradtak a város leamortizálásában, ezért javasolnám nekik, hogy egy kicsit pihenjék ki magukat. Utazzanak el Kaposvárra, Békéscsabára, vagy esetleg Gyulára. A napokban jártam az utóbbi két városban és azt tapasztaltam, hogy az utóbbi években jelentősen fejlődtek. Az utcák, közterületek rendezettek, a város belterülete, igényesen lett átalakítva sétálóutcának, ahol működő üzletek várják a betérőket. Üres, nem működő üzletet sehol nem láttam, ellenben azt tapasztaltam, hogy a városok nagyon tiszták, eldobott szemetet sehol nem láttam. A két városban három nap alatt összesen három hajléktalant láttam, azok sem az üzletek ajtajaiban koldultak.
A belvárosban az üzletek üresek, viszont sok a hajléktalan
- Ezzel szemben Pécsen az utcák koszosak, a belváros sétálóutcájában több, hosszú ideje nem üzemelő üzlet is található, a közterület nagy része rendezetlen, a hajléktalanok mindent ellepnek és zaklatják a belvárosban lévő embereket, gyakran a turistákat is. Az illetékeseknek végre a tükörbe kellene nézniük, hogy mivé tették ezt a valaha szép mediterrán várost. Miért van a sok kosz, a sok hajléktalan, miért vannak tömegével a belvárosban omladozó házak? Mivel tűzoltás gyanánt jelentősen emelték a temetői díjakat, ezért szintén elismerésem szeretném kifejezni az illetékeseknek.
Az igen! 694 százalékos díjemelés sikerült a pécsi temetőben – Világrekord lehet!
Azon biztos nem gondolkodtak el, hogy egyrészt a temetőben több a sírhely, mint a város lakossága, ugyanis onnan nem igen menekülnek el, de a városból az áldásos tevékenységük miatt sokan elmenekültek. Maradtak az idősek, akiknek ezek az emelések többletterhet jelentenek, mert a napi élelem, rezsi, gyógyszerek megvásárlása is, megterheli a létfenttartásukat. A parkoló körzeteket kiszélesítették, ott is jelentős plusz jövedelem keletkezik, de ez sem pótolja a felelőtlen kiadásokat, Majka koncertek aránytalanul magas dotálását.
Javasolnám, hogy ne a város lakóit sarcolják, hanem kezdjenek el a saját házuk előtt söprögetni. Egyrészt csökkentsék a fizetéseket a képviselői körön belül, mert én csak egy fiatal képviselőt látok, aki valóban dolgozik, teszi a dolgát és látványos eredményeket ér el. Neki tisztelet és elismerés jár ezért.
Javaslom, hogy öt évre visszamenőleg vizsgálják ki, hogy kinek mennyi érdeme van a lakásbizniszben, a garázsok olcsó bérleti díjának megállapításában. Utólag hajtsák be a jogosulatlan olcsó bérleti díjak és a valós piaci ár különbözetét. A szociális lakásokat indokolatlanul megkapó csókosoktól pedig hajtsák be a jogtalanul szedett albérleti díjakat, a lakásokat vegyék el tőlük és utalják ki azoknak, akik valóban benne laknak, vagy rászorultak.
Végül pedig, aki ezen herdálásért felelős, annak az elmúlt öt évi fizetésének felét fizettessék vissza, mivel a munkáját ennyire felelőtlenül végezte és herdálta el a város vagyonát!
A közterület-felügyelők egy részét pedig küldjék ki a város minden utcájába és ahol nincs házszámtábla, ott bírságoljanak. Sok idő volt a táblák kihelyezésére, akik ez idáig nem tették ki, azok megérdemlik az azonnali bírságot. Ez is a vezetői munka egy része lett volna, tehát itt is lehetne az elsumákolt munkákat pótolni. Tehát, ha az illetékesek kipihenték magukat és tapasztalatokat is szereztek a fenti városokban, akkor el lehetne kezdeni dolgozni Pécs érdekében.
