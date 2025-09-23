A város leamortizálva, a vagyon elherdálva – olvasónk kiakadt

Azon biztos nem gondolkodtak el, hogy egyrészt a temetőben több a sírhely, mint a város lakossága, ugyanis onnan nem igen menekülnek el, de a városból az áldásos tevékenységük miatt sokan elmenekültek. Maradtak az idősek, akiknek ezek az emelések többletterhet jelentenek, mert a napi élelem, rezsi, gyógyszerek megvásárlása is, megterheli a létfenttartásukat. A parkoló körzeteket kiszélesítették, ott is jelentős plusz jövedelem keletkezik, de ez sem pótolja a felelőtlen kiadásokat, Majka koncertek aránytalanul magas dotálását.

Javasolnám, hogy ne a város lakóit sarcolják, hanem kezdjenek el a saját házuk előtt söprögetni. Egyrészt csökkentsék a fizetéseket a képviselői körön belül, mert én csak egy fiatal képviselőt látok, aki valóban dolgozik, teszi a dolgát és látványos eredményeket ér el. Neki tisztelet és elismerés jár ezért.

Javaslom, hogy öt évre visszamenőleg vizsgálják ki, hogy kinek mennyi érdeme van a lakásbizniszben, a garázsok olcsó bérleti díjának megállapításában. Utólag hajtsák be a jogosulatlan olcsó bérleti díjak és a valós piaci ár különbözetét. A szociális lakásokat indokolatlanul megkapó csókosoktól pedig hajtsák be a jogtalanul szedett albérleti díjakat, a lakásokat vegyék el tőlük és utalják ki azoknak, akik valóban benne laknak, vagy rászorultak.