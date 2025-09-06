A vásárlás nem verseny, miért kell sürgetni a vevőt?!

Sorompót telepítsenek a bevásárlóközpontok parkolóiba, és csak az első félóra legyen ingyenes – javasolta valaki nemrég a Postabontásban. Felháborítónak tartom az ötletet, Meg is magyarázom, hogy miért. A vásárlás nem verseny!

A vásárláshoz fél óra általában nem elég - az áruházi parkolók fizetőssé tétele elfogadhatatlan, olvasónk szerint.

A vásárláshoz általában fél óra nem elég – a parkolási díj igazságtalan lenne

Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy a vásárlót rohanásra kényszerítsék. Fél óra nem elég semmire. Pontosabban elég, ha mondjuk két zsemlét, meg egy sört vesz például az ember. De sokan – köztük én is – hetente egyszer járnak bevásárolni. Én ilyenkor mindent megveszek, ami hét napra szükséges. És ezt egy fél óra alatt nem lehet lebonyolítani. De azt gondolom, hogy azok, akik naponta járnak friss áruért a boltba, szintén nem tudnak ennyi idő alatt végezni minden esetben. Mert például ha az üzletben lévő üvegvisszaváltót is útba ejti a vásárló, akkor ott a legtöbbször sorba kell állni.

A pénztárnál szintén nagyon sokszor hosszú perceket kell várni. Aztán ott vannak a zöldségek és a gyümölcsök. Rengeteg a rossz minőségű termék, ezért alapos átválogatás szükséges általában a vásárlás előtt. Aztán a tejtermékeknél, felvágottaknál a lejárati idő az, amire figyelni kell. El kell olvasni a címkén szereplő adatokat. Nos, mindez idő. Az élelmiszerdiszkontokban műszaki és háztartási cikkek is kaphatók – ezek megvásárlása se egy pillanat műve. Át kell gondolni, meg kell nézni a dobozon szereplő adatokat stb. Szóval az, hogy csak az első fél óra ingyenes egy áruházi parkolóban, szerintem nonszensz.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.