Veszélyben a gyalogosok a pécsi belvárosban

Sokszor olvasni a panaszt a pécsi sétálóutcákon tapasztalt életveszélyes helyzetek miatt. A Király utcában békésen sétáltam pénteken, amikor egy biciklis megelőzött. Én épp telefonáltam, így semmit nem hallottam abból, hogy valaki mögöttem kerékpárral közlekedik. De ha nem telefonálok, akkor se biztos, hogy észleltem volna a bringás közeledését. Mert csengőt nem használt - arra telefonálás mellett is felkaptam volna a fejem. Amikor kikerült, szinte súrolta a táskám, annyira közel jött hozzám. Nem is tudott volna másképp kikerülni, az utcán ugyanis sokan sétáltak, szlalomoznia kellett a bringásnak a gyalogosok közt. Nem tudom megérteni, hogy a város illetékesei ezt a veszélyhelyzetet miért nem látják, vagy miért nem akarják észrevenni. A pécsi sétálóutcákon a rollereseknek, kerékpárosoknak nem szabadna a gyalogosok közt közlekedni. Mégse tiltja ezt semmi. Más városokan is meg tudják oldani, hogy a sétálóutca csak a gyalogosoké. Pécsett ez nem sikerül.

