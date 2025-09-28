szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

Veszélyben a gyalogosok a pécsi belvárosban

Címkék#gyalogos#veszélyhelyzet#király utca#panasz

Wald Kata

Sokszor olvasni a panaszt a pécsi sétálóutcákon tapasztalt életveszélyes helyzetek miatt. A Király utcában békésen sétáltam pénteken, amikor egy biciklis megelőzött. Én épp telefonáltam, így semmit nem hallottam abból, hogy valaki mögöttem kerékpárral közlekedik. De ha nem telefonálok, akkor se biztos, hogy észleltem volna a bringás közeledését. Mert csengőt nem használt - arra telefonálás mellett is felkaptam volna a fejem. Amikor kikerült, szinte súrolta a táskám, annyira közel jött hozzám. Nem is tudott volna másképp kikerülni, az utcán ugyanis sokan sétáltak, szlalomoznia kellett a bringásnak a gyalogosok közt. Nem tudom megérteni, hogy a város illetékesei ezt a veszélyhelyzetet miért nem látják, vagy miért nem akarják észrevenni. A pécsi sétálóutcákon a rollereseknek, kerékpárosoknak nem szabadna a gyalogosok közt közlekedni. Mégse tiltja ezt semmi. Más városokan is meg tudják oldani, hogy a sétálóutca csak a gyalogosoké. Pécsett ez nem sikerül. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu