Pécs titkos fegyvere a villámárvizek ellen: egy 88 éves férfi ötlete mentheti meg a jövőt

Az éghajlati viszonyok egyre nagyobb mértékben változnak, gyakoribbak a szokatlan időtartamú, gyakoriságú, vagy intenzitású időjárási jelenségek. A fokozódó urbanizáció egyre nagyobb terhelést jelent a természetes vizek, és a csatornarendszer számára. A városok terjeszkedésével egyre nő a burkolt felületek nagysága, egyre nagyobb mennyiségű, a csatornahálózatot agyonterhelő, percek alatt kezelhetetlen mennyiségű csapadékvizet kell elvezetni, jellemző a villámárvíz. A meglévő rendszerek bővítése hatalmas költségekkel jár. Nyári nagy esők alkalmával többször ültem autóba, és néztük a lezúduló víz pogány csodáját. Mindig elhangzott, de jó lenne ezt szépen, elosztva kapni.

A villámárvíz egyre gyakoribb és hatalmas károkat okoz

A növényzettel borított természetes élőhelyekre esett csapadékvíz a talajba beszivárog. A városokban ezzel szemben a felszín nagy része burkolt, ami nem engedi a víz talajba beszivárgását. Az elszikkadni nem tudó víz a sima, burkolt, vizet át nem eresztő felületeken percek alatt elfut, villámárvizet okozva olyan helyen köt ki, csatornákban, pincékben, ami kárt okoz. Az elfutó víz elveszik. Rövid ottléte sem a növényeket, sem az állatokat nem itatja, a kiszáradt talaj vízhiányát nem pótolja. A megoldás a víz helyben megtartása lenne, aminek hatására csökkenne a csatornába jutó vízmennyiség , és ezzel annak túlterheltsége. Csökkenne a villámárvizek valószínűsége.

Tavak kellenek, és máris nincs villámárvíz

És Pécs ismét bebizonyította , hogy az élet kis csodájához nem kell más, mint egy olyan ember, aki szereti, tiszteli a természetet, és érti az élet célját. Volt, aki úgy építkezett 25 évvel ezelőtt, hogy a csapadékvizet nem elvezette a telkéről, hanem ott tartotta. Életemben nem találkoztam még olyan megoldással, hogy a csapadékvíz megtartására az építési vállalkozó csinált volna külön erre a célra egy tavat az épület mellé. Kitalálta, engedélyeztette, megépítette. Mert a víz érték, minden vízben élet van . Itt a csapadékvíz nem a városi csatornába, hanem egy kis tóba érkezik, és ott életet nevel. Zöld sziget – csak úgy, pro bono. A kis tó vonzza a szomjas madarakat, és rovarokat. Lepkék pihennek a virágokon, méhek jönnek inni. A part minden évszakban mozgalmas, a mogyoróbokrokat mókusok látogatják, a vízben többfajta béka telepedett meg, az avarban sünök vackolnak, felszedik a lehullott gyümölcsöt. Amennyiben a csapadékvíz mennyisége nagyobb, mint amit a kis tó elbírna, úgy felesleg a szakszerűen megépített túlfolyón egy szabadtéri vízelvezető árokba folyik. Több száz köbméter csapadékvíz ad itt életet, és tehermentesíti a városi épített csatornahálózatot. Tulajdonosa szeretettel gondozza a partját, eteti a halakat, és csendben gyönyörködik a tóban megtelepedett élőlényekben. Az ember, aki ily módon megőrizte a vizet nemrég volt 88 éves. Példája követendő.

