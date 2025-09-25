A vonat nem, hogy késett, el se indult – a kalandos utazás sokakat megviselt

Az utolsó nyárias napot kihasználva, páran nyugdíjasok úgy döntöttünk, hogy egy napot Badacsonyban töltünk. Vonattal terveztük az utazást, megnéztük a menetrendet, összeállítottuk a badacsonyi programot, minden meg volt szervezve. Egy baranyai kis faluból indult a társaság, autóval mentünk a vasútállomásra. Az indulás időpontja 6 óra 24 perc, az interneten fellelhető menetrend szerint. Nagy szerencse, hogy nem az utolsó pillanatban érkeztünk az állomásra, ugyanis a helyszínen derült ki, hogy Pécstől Dombóvárig busz szállítja az utasokat, ami 6 óra 11 perckor el is indult. Szerencsére még fel tudtunk ugrani a buszra.

A vonat nem, hogy késve, de el se indult - a kalandos utazás sokakat megviselt, panaszolja olvasónk

A vonatközlekedés teljesen megbízhatatlan, az utasok bosszankodnak

Szerencsésen megérkeztünk Badacsonyba, kirándultunk, múzeumban jártunk, nagyon szép napunk volt. Ha azonban nem lett volna semmilyen programunk, akkor se telt volna unalmasan a napunk, főként a visszautazás viszontagságai miatt. A Badacsonyból Fonyódra közlekedő hajó és a Fonyódról Pécsre induló vonat indulása között mindössze 4 perc áll rendelkezésre. Szerencsére egy kaposvári diákcsoport is utazott a hajón – kiszálláskor két fiú előre szaladt a vasútállomásra, hogy jelezze: érkeznek még utasok, jó lenne, ha a vonat őket megvárná. Felesleges volt azonban a sietség – a vasútállomáson a következő hír fogadott minket: a vonat kis idő múlva indul. Aztán kisvártatva bemondták azt is, hogy a vonat 60 percet késik. Telt-múlt az idő, jöttek ilyen-olyan információk, aztán végül kiderült: vonatpótló busszal tudunk eljutni Kaposvárig, majd onnan Pécsre. Ekkor már a társaságunkból többen is nagyon idegesek voltak, nem számított senki arra, hogy ilyen bonyodalmakkal kell szembesülnünk. Elsétáltunk a fonyódi buszpályaudvarig, ott épp jött egy menetrend szerinti busz, végül tehát hazajutottunk busszal Pécsre. Külön érdekessége volt a történetnek, hogy a buszsofőrnek semmilyen információja nem volt arról, hogy egy vonat kimaradt – hiába egy cég már a Volán és a MÁV. Végül busszal Pécsre értünk, aztán a buszpályaudvarról sétálhattunk át a vasútállomásig, hiszen reggel az autóinkat ott hagytuk. Úgy gondolom, hogy ha egész nap semmilyen programunk nem lett volna, akkor önmagában ez az utazás is felért egy kalanddal. Nem volt kárba veszett a nap, de azért ilyen bonyodalmakra senki nem vágyott!