Döbbenetes: Hajszálon múlt az újabb baleset a város egyik legveszélyesebb zebráján

A Búza tér, a Lánc utcai rendelőintézet környéke a város egyik legforgalmasabb része. Most, hogy megkezdődött az egyetem, és a közelben ott a jogi kar, a közgazdaságtudományi kar, még inkább az a jellemző, hogy rengeteg az autó, rengeteg a gyalogos. A zebra pedig életveszélyes.

A Lánc utcai kereszteződésen kívül több forgalmas és balesetveszélyes zebra is található Pécsett.

A Lánc utcai kereszteződésben egymás után két zebra is található - ezek a gyalogátkelők öt sávot ölelnek fel, ilyen hosszú szakaszon kell a gyalogosnak átkelnie. Az útszakasz rendkívül veszélyes, több baleset is történt már itt, egy idős hölgyet halálra is gázoltak néhány évvel ezelőtt.

A zebra nem biztonságos, az autósok a KRESZ-t nem ismerik

Riasztó esetnek voltam szemtanúja én is a minap: egy férfi sétált át a zebrán, én megálltam, és vártam, hogy áthaladjon, a mellettem lévő sávban érkező autó viszont még csak nem is lassított. Fékezés nélkül hajtott át a zebrán, nem sokon múlt, hogy a szabályosan közlekedő gyalogost elüsse.

A KRESZ szerint „A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és csak akkor szabad továbbmenni, ha ezzel nem sértik meg a gyalogosok elsőbbségi jogát.” A szabály ezek szerint sokak előtt nem ismert. Valahogy hangsúlyosabban fel kellene hívni a figyelmet a zebra jelenlétére ezen az útszakaszon, a balesetek megelőzése érdekében.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.