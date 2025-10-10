október 10., péntek

A gyerekeket távol kell tartani a közösségi médiától – véli olvasónk

Wald Kata
Nagyon egyet tudok érteni a Görögországban hamarosan bevezetésre kerülő,  a 16 éven aluliak közösségi média használatát korlátozó szabályozással. A gyerekekre rendkívül káros hatással vannak ezek a tartalmak. 

A legdurvábbak közt kell említeni azokat a közösségi online felületeken terjedő kihívásokat, amelyek életveszélyesek. Zaklatásoknak is ki vannak téve ezeken a felületeken a gyerekek, és csalások áldozatai is könnyen lehetnek. A közösségi médiában fellelhető tartalmak jelentős része nem való az adott korosztálynak.

Megdöbbenek, amikor babakocsiban ülő gyerekek kezében a szüleik mobiltelefonját látom. Gondolom, hogy mesét néznek, de szerintem itt kezdődik el már a probléma. Mert ahelyett, hogy séta közben a külvilágban gyönyörködnének, a telefont bújják. Egészen kicsi korban az életük meghatározó részévé válik az online tér. Remélhetőleg a görög példa rohamosan terjed majd más országokban is. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

