A gyerekeket távol kell tartani a közösségi médiától – véli olvasónk

Nagyon egyet tudok érteni a Görögországban hamarosan bevezetésre kerülő, a 16 éven aluliak közösségi média használatát korlátozó szabályozással. A gyerekekre rendkívül káros hatással vannak ezek a tartalmak.

A legdurvábbak közt kell említeni azokat a közösségi online felületeken terjedő kihívásokat, amelyek életveszélyesek. Zaklatásoknak is ki vannak téve ezeken a felületeken a gyerekek, és csalások áldozatai is könnyen lehetnek. A közösségi médiában fellelhető tartalmak jelentős része nem való az adott korosztálynak.