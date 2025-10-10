1 órája
A gyerekeket távol kell tartani a közösségi médiától – véli olvasónk
Nagyon egyet tudok érteni a Görögországban hamarosan bevezetésre kerülő, a 16 éven aluliak közösségi média használatát korlátozó szabályozással. A gyerekekre rendkívül káros hatással vannak ezek a tartalmak.
A legdurvábbak közt kell említeni azokat a közösségi online felületeken terjedő kihívásokat, amelyek életveszélyesek. Zaklatásoknak is ki vannak téve ezeken a felületeken a gyerekek, és csalások áldozatai is könnyen lehetnek. A közösségi médiában fellelhető tartalmak jelentős része nem való az adott korosztálynak.
A gyerekek jövője a gépek kezében? – A Leőweyben nem hagyják szó nélkül
Megdöbbenek, amikor babakocsiban ülő gyerekek kezében a szüleik mobiltelefonját látom. Gondolom, hogy mesét néznek, de szerintem itt kezdődik el már a probléma. Mert ahelyett, hogy séta közben a külvilágban gyönyörködnének, a telefont bújják. Egészen kicsi korban az életük meghatározó részévé válik az online tér. Remélhetőleg a görög példa rohamosan terjed majd más országokban is.
