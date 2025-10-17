A levélfeladás egy lutri - a posta se tudja, hol akadt el a küldemény

Múlt héten adtam fel egy levelet a lányomnak Budapestre. Nem ajánlottan, mert az nagyon drága. Több mint ezer forintba kerül, kisnyugdíjasként ezt nem tudom megfizetni. Rendszeresen küldök levelet a lányomnak, általában meg is szokta kapni. Ezúttal kuponokat küldtem a borítékban, amivel olcsóbban tud vásárolni. Gondoltam, ezzel segítem. A kuponok október 15-én lejártak. A levelet 6-án adtam fel elsőbbségivel, így majdnem 500 forintot fizettem, ami nem kevés pénz. Eltelt másfél hét, de a levél még mindig nem érkezett meg. Kértem a postát, hogy nézzenek utána, merre jár, de nem tudták megmondani, hogy hol akadt el a küldemény. Így a lányomat gyakorlatilag károsodás érte, mert nem tudott bevásárolni a 20 százalékos kedvezménnyel. Duplán fizettem, hogy gyorsabban érjen oda a levél, és az nincs sehol. A postán panaszt tettem, és megkérdezték, miért nem adtam fel ajánlva. Ezek szerint egy sima levél feladása lutri? Vagy odaér vagy nem?!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.