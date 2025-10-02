A munka elvégezve, de fizetés nincs – így bánik a cég a dolgozókkal

Milyen világot élünk? Egy biztonsági cég vállalkozóként alkalmazza az embereket, majd szerződésszegésre hivatkozva azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, és erre hivatkozva nem fizeti ki a megbízási bért sem. Van egy négy és fél éves kisfiunk, a párom pedagógiai asszisztensként dolgozik, ledolgoztam 266 órát, és megtehetik ebben az országban, hogy így, bérkifizetés nélkül elküldik az embert?! És senki nem tud tenni semmit, csak polgári peres úton, ami évekbe telik. Akkor most ebben a hónapban a párom 250 ezres fizetéséből vegyünk fát télire, plusz fizessük a számláinkat és oldjuk meg az étkezést is. Mert ilyet meg lehet csinálni büntetlenül? A családok pedig az ilyen munkáltatók miatt kényszerülnek hitelfelvételre, hogy eladósodva tudjanak ételt tenni az asztalra. Valamit tenni kellene végre, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő!

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.