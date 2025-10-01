október 1., szerda

A szemétgyűjtőket csak félig ürítik ki, és nem is teszik vissza a helyére a kukások – fakadt ki olvasónk

Wald Kata
A szemétgyűjtőket csak félig ürítik ki, és nem is teszik vissza a helyére a kukások – fakadt ki olvasónk

Az utóbbi hetekben többször olvashattunk róla, miként változik a szemétszállítás.. Kertvárosban lakom, de nem hiszem, hogy csak ott fordulnának elő az alábbiak. A zöldhulladék időben ki van téve, a szabályoknak megfelelően. Sajnos azzal kellett azonban szembesülnünk, hogy mégsem szállították el. 

Az általános kuka kitéve, a benne lévő szemét fele kiöntve, kiürítve, de a fele benne maradt. Arról nem is beszélve, hogy rendszeresen az úttesten hagyják a szemétgyűjtő edényzetet ahelyett, hogy visszatennék a járda melletti zöld részre. Már adódott belőle probléma, mert a szél nekifújta a parkoló autónak, de persze a keletkezett kárt senki nem téríti meg, a felelősséget áthárítják a kuka tulajdonosára. Tessék mondani, hogy is van ez? Fizethetünk egy szolgáltatásért, de felelősség semmi?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

