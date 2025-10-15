október 15., szerda

A vétlen autós járműve összetört, a kárt senki nem fizet meg

Wald Kata
A közelmúltban egy pécsi kereszteződésnél egy fiatal hölgy elütött egy kerékpárost, aki az elsőbbség adás táblát figyelmen kívül hagyta. Az elütött kerékpáros a hölgy autójának motorháztetejéről az autóm baloldalára esett nagy erővel. Az autóm elég rondán megsérült. Szegény kerékpáros is, de figyelmetlen volt! 

A kerékpárost elütő hölgy kötelező biztosítója nem fizette ki a káromat, így a Casco biztosításomat terheli az autómban keletkezett kár. Van egy önrész is, ami 120 ezer forint is lehet. A kerékpáros ráadásul külföldi egyetemista. 

A hölgy felelősségét is vizsgálhatta volna a biztosítója, de nem tette, így a kárt a vétlen autós kénytelen kifizetni. A kerékpáros, aki a balesetet okozta, biztos. hogy nem fizet. Tehát itt vagyok egy törött autóval, és ki fizeti ki a káromat?

Név és cím a szerkesztőségben

 

 

