október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

1 órája

A villanyóra leolvasása nem egyszerű – háborog olvasónk

Címkék#munkatárs#otthon#villanyóra

Wald Kata
A villanyóra leolvasása nem egyszerű – háborog olvasónk

Különös és kellemetlen meglepetésben volt részünk a napokban. Kistelepülésen élünk, ahová csak időnként jutnak el a közüzemi szolgáltatók munkatársai. Épp nem volt otthon senki, amikor legutóbb az áramszolgáltató leolvasója érkezett. Mivel a szomszéd szinte mindig otthon van, ilyen esetben ő engedi be a leolvasót.

Ezt most is megtette, ám a szolgáltató munkatársa, ahogy meglátta az előkertet, amelynek a végén a villanyóra van, néhány vulgáris kifejezés kíséretében közölte, hogy ő ugyan be nem megy oda. Amikor a szomszéd mondta, hogy hogy járt(unk), néhány ág félrehajtásával könnyedén bejutottam az óráig, lefotóztam, azt fogom a szolgáltatónak elküldeni. 

A kertben tényleg ott volt néhány évelő, az aranyeső bokor és egy rózsa pár hajtása, de ezeket az „akadályokat„ könnyedén le élehetett volna „küzdeni”. Szerintem csak jószándék kellett volna hozzá. Vagy legközelebb nemcsak kitisztított kerttel, hanem leterített szőnyeggel kell várni a leolvasót?

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu