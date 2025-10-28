A villanyóra leolvasása nem egyszerű – háborog olvasónk

Különös és kellemetlen meglepetésben volt részünk a napokban. Kistelepülésen élünk, ahová csak időnként jutnak el a közüzemi szolgáltatók munkatársai. Épp nem volt otthon senki, amikor legutóbb az áramszolgáltató leolvasója érkezett. Mivel a szomszéd szinte mindig otthon van, ilyen esetben ő engedi be a leolvasót.

Ezt most is megtette, ám a szolgáltató munkatársa, ahogy meglátta az előkertet, amelynek a végén a villanyóra van, néhány vulgáris kifejezés kíséretében közölte, hogy ő ugyan be nem megy oda. Amikor a szomszéd mondta, hogy hogy járt(unk), néhány ág félrehajtásával könnyedén bejutottam az óráig, lefotóztam, azt fogom a szolgáltatónak elküldeni.

A kertben tényleg ott volt néhány évelő, az aranyeső bokor és egy rózsa pár hajtása, de ezeket az „akadályokat„ könnyedén le élehetett volna „küzdeni”. Szerintem csak jószándék kellett volna hozzá. Vagy legközelebb nemcsak kitisztított kerttel, hanem leterített szőnyeggel kell várni a leolvasót?

Név és cím a szerkesztőségben