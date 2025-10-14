október 14., kedd

Postabontás

38 perce

Balesetveszélyes a pécsi utca, a lakók kérésének senki nem tesz eleget!

Balesetveszélyes az egyik szűk kis utca Pécsett. Az autók sorra az árokban kötnek ki - az egyirányúsítás lenne a megoldás olvasónk szerint.

Wald Kata
Forrás: Google Map

Forrás: Google Map

Minap a Bártfa utcában jártam. Balra a Bártfa utca egy kis leágazásába mentem, ahol félúton egy nagy tükör van. A tükör előtt hirtelen egy brutál nagy szürke Mercédesz jött szembe. Satufék, majd mivel ő nem igyekezett visszatolatni, én tolattam, hogy elférjen. De odaröffent, hogy még mindig nem fér el. Ezért kissé még hátrébb tolattam, és nem volt a vezetőülésből látható egy csapadék által kimosott kis árok, amelybe nyilván belecsúsztam. A Mercis ezt látva nyugodtan távozott, mivel ő elfért. Az én autóm súrolta az ott lévő ingatlan kerítését, sőt, nem tudtam kijönni az árokból. Az autómat a kerítés rendesen megtépázta. Szerencsére a kerítésen sérülés nem látszott. 

árok egyirányú utca
Egyirányúsítani kellene a szűk utcát, és akkor az autók nem tolnák le egymást az útról és nem az árokban kötnének ki - véli olvasónk
Fotó: MW 

Rendszeresen az árokban kötnek ki az autók, mert letolják egymást az útról

Mindezt látva egy ingatlantulajdonos sietett segítségemre és még megkért három embert. Így, a segítségükkel visszakerültem az aszfaltos útra. Elmondása szerint nem én voltam az első, aki így járt - és gondolom, az utolsó sem. Állítólag emiatt ő kezdeményezte az említett elágazó útszakasz egyirányúsítását is, de természetesen semmi sem történt! Ezennel autóstársaim nevében is kérem a további balesetek elkerülése miatt az út mielőbbi egyirányúvá tételét - ez a művelet két darab "egyirányú út" jelzőtáblával azonnal megoldható.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.
 

 

