Az autó megállt, segítőkész fiatalok oldották meg a helyzetet

Egyik este hazafelé tartva az Ágoston téren az autóm egy csattanás után megállt. A lehető legrosszabb helyen és időben: kanyar, forgalom, este 7 óra, sötét. Tanácstalanságomban egyszer csak odajött két fiatalember, megkérdezték, segíthetnek-e? Egyikük felnyitotta a motorháztetőt is, beült az autóba, a diagnózist is felállította: elszakadt a kuplung bowden – igaza lett. Ezek után segítettek a kocsit félretolni egy kis utcába. Mindezt sötét öltönyben, fehér ingben – buliba készültek.

Utasom is volt, aki egy korábbi autóbaleset miatt bottal, nehézkesen jár. Amikor a srácok meglátták, felajánlották, hogy hazavisznek minket. Figyelmeztettem őket, én messze, az állatkertnél lakom. Közölték: nem számít. Amikor megérkeztünk, szerettem volna pénzzel is megköszönni, hiszen a taxi is pénzbe került volna, de heves tiltakozással elutasították. Mint megtudtam, a fiatalemberek egyetemi hallgatók, a bölcsészkaron tanulnak. Ilyenek IS a mai fiatalok! Köszönet érte!

Sarok Zsuzsa

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.