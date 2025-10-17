Üres bankfiók, mégis várakozás: olvasónk kiakadt a tiszteletlen ügyintézésen

A minap jelent meg egy cikk arról, hogy a szolgáltatók, milyen tisztességtelen magatartást tanúsítanak az ügyfelekkel szemben, akik végül is eltartják őket. Az én tapasztalatom is ezt a tényt erősíti. Történt, hogy az egyik, a város nyugati felén lévő bankfiókba előre lefoglalt időpontra érkeztem. Ott azt tapasztaltam, hogy az ügyféltér üres, egyedül én vagyok az egyetlen várakozó. Ennek ellenére, a foglalt időpont után még 22 percig várakoztattak, majd a kérdésemre, hogy miért van a foglalt időpont, ha azt nem tartják be, valamint miért tapasztalom ennél a bankfióknál évek óta ezt, az ügyfeleket semmibe vevő magatartást, válaszra sem méltattak. Csak annyit mondtak kioktató stílusban, hogy azt mondjam el, miért jöttem.

A bankban az ügyfelet akkor is hosszasan várakoztatják, ha előre egyeztetett időpontra érkezik, panaszolja olvasónk

A bankfióknak évek óta vagyok az ügyfele, de ez idáig minden ügyintézés során azt tapasztaltam, hogy az ügyintézők egymással beszélgetnek, több esetben gondolom magánügyeiket. Valamint sejthető az is, hogy magán telefonbeszélgetéseket folytatnak, de időnként az utcáról bejövő embereket, feltehetően az ismerőseiket, azonnal fogadják. A többi ügyfél pedig várhat a sorára, ameddig kegyeskednek fogadni őket. Ezt a magatartást, amelyet ennél a fióknál folyamatosan látok, sehol máshol nem tapasztaltam még. Az ügyemet is csak részben tudtam elintézni, ugyanis nem tudtam megbízást adni arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatók a számlámról le tudják venni a szolgáltatási díjat.

Mindezt azért, mert a szolgáltatók nem hajlandóak a saját azonosítószámukat a számlára írni. Valamin az is csak hosszas telefonálgatás után derült ki, hogy amennyiben nem én utalom el a számla összegét, hanem a pénzintézettől emeli le a szolgáltató a számla összegét, akkor az én azonosítószámom is megváltozik.

A bank telefonos ügyfélszolgálatánál is garantált a hosszas várakozás

Arról már nem is kívánok értekezni, hogy a telefonos ügyfélszolgálatokat csak zongora virtuózoknak érdemes felhívni, mert annyi gombot kell nyomkodni, és végül, hosszas várakozás és egy csomó felesleges gépi beszéd után végre kegyeskednek szóba állni az ügyféllel.