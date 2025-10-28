Béke van, ennek kell örülni – hangsúlyozza olvasónk

Nem értem az embereket, hogy miért nem gondolkodnak el egy kicsit. Ebben az országban lassan mindenki fel lesz hergelve, és lassan egymásnak ugrasztják az embereket. Mindenki panaszkodik, hogy milyen rossz az élete. Ahelyett, hogy örülnének annak, hogy béke van. Szeretném megkérdezni a sok túlfűtött embert, hogy ha itt olyan rossz, akkor miért van az, hogy egyre több az új autó, a multik parkolói tele vannak, sokaknak a kezében sok százezres telefon van, csillogó műkörmök, tetoválások tömege van az emberek nagy részén? Miből telik erre, ha ennyire rossz ebben az országban?

Az áruházak parkolói tele vannak, jól élünk, mégis sokan elégedetlenek - örülni kellene inkább, hogy hazánkban béke van, véli olvasónk.

A béke mindennél fontosabb

Azt látjuk, hogy a pártok melletti meggondolatlan szavazás hová juttatta Pécset. Csődközeli állapot van, az emberek jó része tehetetlen, és mindenki látja, hogy külföldi érdekek mentén teszik tönkre egy nemzet jövőjét, és sokan tapsolnak, tartalmatlan, szolgalelkű embereknek. A város egyszer már rosszul választott, úgy látom, hogy újabb, még nagyobb szakadékba fogják lökni azok, akik az életükben keveset tettek le az asztalra, most pedig sírnak, hogy kevés a nyugdíj.

A lázongóknak javaslom, hogy nézzenek magukba, hányszor voltak táppénzen, kerülték a munkát, hány ledolgozott napjuk van, és most mi alapján szeretnének magasabb nyugdíjat. Tisztelet a kivételeknek, akik önhibájukon kívül kerültek méltatlan helyzetbe.

Abban az országban, ahol pillanatok alatt tízmillió forintot gyűjtenek össze olyan embernek, aki önhibájából került oda, ahová került, ott azért nem olyan nagy a szegénység. Szerintem mindenki örüljön annak, hogy béke van, van mit enni, fűtött lakásban élni, a tisztességes munka után kap nyugdíjat.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.