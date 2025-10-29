október 29., szerda

Borzasztó: ilyen könnyedén jutnak cigihez a gyerekek

Wald Kata
Borzasztó: ilyen könnyedén jutnak cigihez a gyerekek

Az ellenőrzött helyek harmadában kiszolgálták a 18 év alattiakat energiaitallal, vagy szeszesitallal, derül ki a hatóság vizsgálati eredményeiből. Nagyon helyeslem, hogy vizsgálódik és szigorúan büntet a hatóság. Sajnos azonban azt is látni kell, hogy nem csak azzal van a probléma, hogy a trafikok, boltok, vendéglátóhelyek simán kiszolgálják a tizenéveseket ezekkel a számukra tiltott szerekkel. Valahogy azokat a felnőtteket is felelősségre kellene vonni, akik kérésre megvásárolják a tinédzsereknek például a cigarettát. 

A buszmegálló, ahol minden nap megfordulok, egy trafik közelében található. Szinte nincs is olyan nap, hogy ne látnék tizenéveseket a dohánybolt előtt toporogni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a járókelőket leszólítsák, arra kérve őket, hogy menjenek be a trafikba, és vásároljanak nekik cigit. És mindig van, aki a kérésnek eleget tesz. Szerintem ők is büntetést érdemelnének.

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

