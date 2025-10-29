Borzasztó: ilyen könnyedén jutnak cigihez a gyerekek

A buszmegálló, ahol minden nap megfordulok, egy trafik közelében található. Szinte nincs is olyan nap, hogy ne látnék tizenéveseket a dohánybolt előtt toporogni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a járókelőket leszólítsák, arra kérve őket, hogy menjenek be a trafikba, és vásároljanak nekik cigit. És mindig van, aki a kérésnek eleget tesz. Szerintem ők is büntetést érdemelnének.