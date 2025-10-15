Kíméletlenül büntet a szolgáltató az egy napos késedelemért is

A napokban az egyik telekommunikációs szolgáltató felszólított, hogy fizessem be az egy napja lejárt számlámat. Egyben azt is közölték velem, hogy ezzel egy időben mindjárt meg is büntettek 600 forintra, mert engedetlen, rossz ügyfél vagyok, ennyi büntetést megérdemlek, mert kárt okoztam a szolgáltatónak a késedelemmel. Gondolom, hogy a kiesett összeg valószínűleg csődközeli állapotba sodorta őket.

Egy napos késésért is szigorúan büntet a szolgáltató - háborog olvasónk



Szeretném a kevésbé tisztelt szolgáltató figyelmét felhívni az alábbiakra. Itt, Magyarországon vannak tisztességes szolgáltatók is, akik egy késedelem gyanúja esetén, a lejárat előtt pár nappal küldenek egy figyelmeztetést a közelgő határidőre figyelmeztetve. A cég, amelyik 600 forintra büntetett, ezt nem teszi meg, tisztességtelen szolgáltatói magatartást tanúsítanak azon ügyfelekkel szemben, akik végül is eltartják őket. Az meg különösen hab a tortán, hogy egy szolgáltató nem ügyfélbarát módon viselkedik, hanem egyből hatóságot játszik, büntet, szankcionál, olyan ügyfelet is, aki sok éve az ügyfelük és a befizetései rendben vannak.

A szolgáltatás minősége silány, ráadásul azokat büntetik, akik eltartják őket

Véleményem szerint én is, és sokak reklamálhatnának náluk, mivel a pénzt tűzzel-vassal beszedik, büntetnek jellemtelen módon, csak az alapvető kötelességükről feledkeznek meg. Ugyanis ők nem szolgáltatnak új műsorokat a partnereiknek, hanem csak folyamatosan ismételgetik az elmúlt évek műsorait, a halálig unalmas, és megunt spagetti hősök filmjeit. Egész évben szinte alig van új film, vagy műsor a repertoárban. Szeretném, ha elgondolkodnának azon, hogy őket azok tartják el, akiket becsapnak, lehúznak, büntetnek.

Kevesebb hatalmi gőgöt és tisztességesebb szolgáltatói magatartást kellene tanúsítani, és ideje lenne bevezetni az emlékeztető rendszerét, akkor talán még tisztelni is lehetne őket.

