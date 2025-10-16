Büntetik azokat, akik csekken fizeti a számlát?!

Egy évre szoktam előfizetni a kedvenc műsormagazinomra. Teszem ezt azért, mert így valamivel olcsóbb. Lehetne nagyobb kedvezményt is elérni persze. De nem mindenkinek. Csak azoknak biztosítják, akik online fizetnek bankkártyával, vagy átutalással. Ez esetben a teljes előfizetési díj csaknem negyedét elengedik. Hogy mi ezzel a probléma? Hát az, hogy sokan vannak, akik ragaszkodnak a csekkes befizetéshez. Többek közt én is. Úgy gondolom, hogy tévéműsorokat tartalmazó magazint elsősorban az idősebb korosztályhoz tartozók lapozgatnak, és pont ők azok, akik szívesebben fizetnek csekken. És sajnos sok más esetben, szolgáltatóknál is tapasztalom, hogy csak az online fizetések esetén adnak kedvezményt. Olyan mintha büntetnék azokat, akik csekken rendezik a számláikat. Nincs ez így rendjén!

