Vagyonokat kérnek el egy hétköznapi duguláselhárításért

Olvastam a panaszt a Postabontásban, hogy duguláselhárítás címszó alatt vagyonokat kérnek el egy néhány perces munkáért - sajnos nekem is hasonlóan negatívak a tapasztalataim. Egy Pécstől 30 kilométerre fekvő településen élek. A gyerekeim voltak nálam vendégségben, amikor észlelik, hogy a víz nem folyik le a mosogatóból.

Egy vagyont fizetett olvasónk egy hétköznapi duguláselhárításért - nem ez az első ilyen eset az utóbbi időben Baranyában. Fotó: Ladóczki Balázs

Rögtön kikerestük a telefonszámot, és találtunk is egy céget. A telefonban közölték az árat: a kiszállás 15 ezer forint, és minden folyóméter tisztítása után szintén 15 ezer forintot kell fizetni. Az ajánlatot elfogadtuk, hiszen a dugulást semmilyen házi módszerrel nem tudtuk megszüntetni. Még aznap kora délután ki is jöttek - két fiatalember érkezett, elvégezték a munkát, majd közölték, hogy 248 500 forint a számla végösszege.

Azt hittem először, hogy rosszul hallok, mert nem számítottam arra, hogy negyedmillió forintot fizetek egy ilyen egyszerűnek tűnő beavatkozásért. De nem, semmit nem értettem félre. Adtam 250 ezer forintot, de meg se fordult a fejükben, hogy a visszajáró 1500 forintot odaadják. Eltették a pénzt, adták a számlát, egy év garanciát is vállaltak, majd mentek a következő helyszínre, egy újabb munkát elvégezni.

A duguláselhárítás negyedmillió forintba került - olvasónk kiakadt

Többször megkérdezték, hogy van-e lakásbiztosításom, mert – mint mondták – az fedezetet nyújthat a duguláselhárításra. Megkérdeztem a biztosítót: fizetnek valóban dugulás esetén, de folyóméterenként 5, maximum 8 ezer forint, amit általában a munkáért kérni szoktak a szakemberek, és ez alapján számol a biztosító is. A biztosítótársaságnál egyébként azt javasolták, hogy tegyek a rendőrségen feljelentést, mert nagyon úgy tűnik, hogy csúnyán átvertek. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy hasonló estben nagyon óvatosnak kell lenni. Lehet, hogy célszerű több szolgáltatót is megkérdezni az árakról, és nem a legelső ajánlatot elfogadni csak azért, mert kétségbeestünk amiatt, hogy dugulás van a hálózatban.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.