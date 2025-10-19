Égető szükség lenne éjszakai állatorvosi ügyeletre

Hosszú évek óta jelent problémát, hogy nincs éjszakai állatorvosi ügyelet Pécsett, sőt, egész Baranyában. Ismerőseimtől, és a sajtóból tudom, hogy legközelebb Dunaföldváron van arra ehetőség hogy ha valamilyen egészségügyi problémából kifolyólag sürgős segítség kell az állatnak, akkor ellássák. Dunaföldvár - ami egyáltalán nincs közel. Sokat olvasni arról is, hogy a házi kedvencek száma egyre csak növekszik.