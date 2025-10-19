október 19., vasárnap

Égető szükség lenne éjszakai állatorvosi ügyeletre

Wald Kata
Kutyaviadal áldozata lett az eltűnt kutyus?

Forrás: Facebook

Hosszú évek óta jelent problémát, hogy nincs éjszakai állatorvosi ügyelet Pécsett, sőt, egész Baranyában. Ismerőseimtől, és a sajtóból tudom, hogy legközelebb Dunaföldváron van arra ehetőség hogy ha valamilyen egészségügyi problémából kifolyólag sürgős segítség kell az állatnak, akkor ellássák. Dunaföldvár - ami egyáltalán nincs közel. Sokat olvasni arról is, hogy a házi kedvencek száma egyre csak növekszik. 

Kertvárosban kora este kutyasétáltatókkal vannak tele az utcák, a zöldterületek. Szerintem hatalmas lenne az igény az éjszakai állatorvosi ügyeletre. Ráadásul minden állatorvosi beavatkozás rettenetesen drága. Nem értem: senki nem lát abban üzleti lehetőséget, hogy éjszakai ügyeletet működtessen? Kíváncsi lennék, hány állat pusztult el azért az utóbbi években, mert nem kapott időben megfelelő ellátást. Megdöbbentő számot látnánk szerintem, ha létezne ilyen statisztika.  

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

 

