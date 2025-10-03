Botrány az áruházláncban: így verik át az utalványos nyugdíjasokat!

Élelmiszer- utalvány. Okulásul nyugdíjas társaimnak. Egyik nagy áruházláncunk, azzal reklámozza magát, hogy a legalább 5 ezer forint értékű élelmiszer-utalvány beváltása után 500 forintos kupont kapnak az idősek, ami akár 3000 forint pluszkedvezményt jelenthet számukra. Történt, hogy nagy bevásárlásom alkalmával 5 db 5000Ft értékű utalvánnyal fizettem. Előtte a kasszánál érdeklődtem a feltételekről, kezemben több utalvánnyal. Miután 5 db utalványomat érénytelenítette, a pénztáros, 1 azaz egy darab kupont adott át. Kérdésemre, hogy miért nem kapok 5 darab kupont az volt a válasz, hogy külön kellett volna blokkolni, mert vásárlásonként csak 1 utalvány váltható be.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok felhasználhatóságáról nem megfelelő a tájékoztatás, panaszolja olvasónk

Forrás: MW

Az élelmiszer-utalvány beváltásakor kupont ígérnek, a buktatókat viszont nem verik nagydobra

Véleményem szerint neki kellett volna teljeskörűen tájékoztatni erről. Az üzletvezető szerint arra még üzletükben nem volt példa, hogy egyszerre ilyen sok utalvánnyal fizessenek. Hosszú, kellemetlen huzavona, és a kanyargó sorban álló vásárlók bosszús tekintete mellett, a csaknem 30 000 Ft értékű árút sztornózták, majd ismét nyugtázták. Javaslatomat, hogy menjünk egy üres kasszához, elvetették, ez is hozzátartozhatott a " fárasztásomhoz". Azt már csak halkan jegyzem meg, hogy az újabb fizetés alkalmával is egy összegben blokkoltak és ezután kaptam meg a 4 kupont, ami 2000 Ft-ot jelenthet számomra. Tehát, ha egyszerre több utalványt szeretnénk beváltani, bontani kell a számlát, mert az ajánlat vásárlásonként értendő. Figyelem! Az 500 Ft-os ajándék kupon esetében is vásárlásonként csak 1 darab váltható be.

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.