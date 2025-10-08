Apró betűs csapda a kasszánál – így verik át a nyugdíjasokat az utalványokkal

Nem csodálkozom. Egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy ismét átvernek minket a multik. Ez már benne van a vérükben: akciót hirdetnek, aztán vagy van a hirdetett áru, vagy nincs. A teljes körű tájékoztatás nincs, vagy csak kis betűs, a vásárló vessen magára, miért nem figyelmes. Újabban a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal "trükköznek", ahogy a Postabontásban olvashattuk, és csalogatják be különféle hangzatos ígéretekkel a vásárlókat.

Az élelmiszer-utalványokra hajtanak gátlástalanul a multik, háborog olvasónk

Vannak, akik az élelmiszer-utalványok érték alatti felvásárlásával ügyeskednek

Az, hogy a nyugdíjasok utalványt kapnak, rendben is van, hiszen a nyugdíjak egyre inkább lemaradnak a jövedelmektől, bérektől. A nyugdíjasok egyre nehezebben élnek, annak ellenére, hogy az ország új építését és jó létét ők teremtették meg. Persze lehet, hogy egyszerűbb lett volna, ha mindenki a nyugdíja mellé, készpénzben kapja meg a kiegészítést, majd utána eldönti, hogy mire költi el. A jelenlegi módszer szerintem a multikat támogatja, mivel a kapott papírfecnik zömét ők kapják meg, mert a kiskereskedők, piaci árusok nem szívesen bíbelődnek velük. A másik gond, a magyar emberek szokásos ügyeskedése, egyrészt a kuponok érték alatti felvásárlása, a másik a multik trükkje, hogy ha több címletben vásárolsz, csak egy visszatérítést kapsz, ha nem külön-külön fizetsz a pénztárnál. Így megint jelentős bevételt lehet szerezni, mert nem mindenki ismeri ezt a csapdát, a vevő inkább átkozódik, de elmegy a pénztártól, és a kereskedő nyert, mert a pénz az üzletnél maradt.

Vagyis, igaz a közmondás, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Sikerült a nyugdíjasokat kissé megbolondítani, pedig mint a közelmúltban láthattuk azt is, hogy egy- két éhező művész, az egy bolond száza csinál elv alapján milliókat keresett. Ahelyett, hogy elment volna dolgozni, inkább vállalta a hírneve lejáratását, sírással, rívással házalva, hogy segítsenek abból a helyzetből kikeveredni, amit magának okozott. Miután sikerült a trükk, már jelentkezett a második ügyeletes megvezető, aki szintén jól akar élni azokból, akiket sikerül lehúzni. Uraim, javaslom Önöknek, hogy szégyelljék magukat!