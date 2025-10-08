október 8., szerda

Ez már több a soknál: akadályozzák a kukák a forgalmat – háborog olvasónk

Wald Kata
Egy roppant bosszantó problémára hívnám fel a figyelmet. Valaki, gondolom a városüzemeltetésnél, vagy a Biokomnál kitalálta,  hogy milyen jó ötlet a szemeteskukák helyét kivenni a parkolókból és egy külön lebetonozott részre rakni.

Alapból nem rossz ötlet, gondolom sok volt a gond a parkoló autókkal, viszont az, hogy ész nélkül betonozunk ahová kuka se került, illetve úgy, hogy akadályozzuk a forgalmat, na azért az több a soknál.

Ahhoz, hogy a Littke József utcában ki tudjunk kanyarodni a parkolóból, be kell álljunk a kereszteződésbe. Se az érkező forgalom nem lát minket, se mi az érkező autót. Ha valaki csak egy picit gyorsabban jön, megvan a baj. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

