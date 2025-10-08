44 perce
Ez már több a soknál: akadályozzák a kukák a forgalmat – háborog olvasónk
Egy roppant bosszantó problémára hívnám fel a figyelmet. Valaki, gondolom a városüzemeltetésnél, vagy a Biokomnál kitalálta, hogy milyen jó ötlet a szemeteskukák helyét kivenni a parkolókból és egy külön lebetonozott részre rakni.
A szemétgyűjtőket csak félig ürítik ki, és nem is teszik vissza a helyére a kukások – fakadt ki olvasónk
Alapból nem rossz ötlet, gondolom sok volt a gond a parkoló autókkal, viszont az, hogy ész nélkül betonozunk ahová kuka se került, illetve úgy, hogy akadályozzuk a forgalmat, na azért az több a soknál.
Ahhoz, hogy a Littke József utcában ki tudjunk kanyarodni a parkolóból, be kell álljunk a kereszteződésbe. Se az érkező forgalom nem lát minket, se mi az érkező autót. Ha valaki csak egy picit gyorsabban jön, megvan a baj.
