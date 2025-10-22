Háborog a pécsi lakos: duguláselhárításra szakosodtak újabban a csalók

Duguláselhárítót kellett hívnom a mosogatóhoz. Találtam is egy hirdetést, felhívtam a telefonszámot és jöttek is a szakemberek. Pontosabban a magukat szakembereknek vallók. Hárman voltak, ketten a mosogató körül serénykedtek, a harmadik férfi pedig folyamatosan szóval tartott engem. Ami elég furcsa volt, de beszélgettem vele, miközben azért próbáltam odafigyelni arra is, hogy a másik két férfi mivel foglalatoskodik. Végeztek, majd közölték az összeget: 300 ezer forint. Ennyit kellett volna fizetnem. Azonnali átutalással. Mondtam, hogy rendben, majd fizetek, de ők csak erősködtek, hogy az ott, helyben azonnal utaljam át az összeget. Kellőképpen erélyes és határozott voltam, hívták telefonon a főnöküket, ő is fenyegetőzni kezdett, de nem hagytam magam. Végül nagy nehezen elmentek. Minden egyedül élő idős ember figyelmét szeretném felhívni, mert biztos, hogy egy újabb átverésről van szó, a csalók a duguláselhárításra szakosodtak, úgy tűnik.

