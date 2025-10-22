október 22., szerda

Háborog a pécsi lakos: duguláselhárításra szakosodtak újabban a csalók

Olvasónk felháborodott a duguláselhárítás kapcsán szerzett tapasztalatai miatt, nem tartotta magában véleményét. Olvasói levelet közlünk.

Wald Kata
Duguláselhárítót kellett hívnom a mosogatóhoz. Találtam is egy hirdetést, felhívtam a telefonszámot és jöttek is a szakemberek. Pontosabban a magukat szakembereknek vallók. Hárman voltak, ketten a  mosogató körül serénykedtek, a harmadik férfi pedig folyamatosan szóval tartott engem. Ami elég furcsa volt, de beszélgettem vele, miközben azért próbáltam odafigyelni arra is, hogy a másik két férfi mivel foglalatoskodik. Végeztek, majd közölték az összeget: 300 ezer forint. Ennyit kellett volna fizetnem. Azonnali átutalással. Mondtam, hogy rendben, majd fizetek, de ők csak erősködtek, hogy az ott, helyben azonnal utaljam át az összeget. Kellőképpen erélyes és határozott voltam, hívták telefonon a főnöküket, ő is fenyegetőzni kezdett, de nem hagytam magam. Végül nagy nehezen elmentek. Minden egyedül élő idős ember figyelmét szeretném felhívni, mert biztos, hogy egy újabb átverésről van szó, a csalók a duguláselhárításra szakosodtak, úgy tűnik. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

