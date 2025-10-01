Halloween: halottak napja helyett jelmezes tivornya? Ez már több a soknál – háborog olvasónk

Sokan vannak, akik nem nézik jó szemmel, hogy a karácsony már az üzletek jó részében megkezdődött. Többen úgy vélik, hogy korai még, nincs itt az ideje. Többen úgy érvelnek, hogy még a Halloween is csak egy hónap múlva esedékes, bőven ráérünk a karácsonnyal foglalkozni. Nos, nekem meg a Halloweennel van problémám. Amikor gyerek voltam, évtizedekkel ezelőtt, a halottak napja egy jeles nap volt, a család összejött és kimentünk együtt a temetőbe, szeretteink sírjaihoz. Ma a halottak napját megelőző napok a szórakozásról, a buliról szólnak - egyre többen öltenek jelmezt ilyenkor, a töklámpások, halálfejek, és az utóbbihoz hasonló szörnyűségek uralják ezeket a napokat. Szerintem ez pont olyan, mint a Valentin nap - nem szól másról, csak arról, hogy mindenféle giccset eladjanak az üzletek, ezzel növelve a forgalmukat. Nincs ezeknek az "ünnepeknek" nálunk hagyománya, nem is kellene erőltetni.

Név és cím a szerkesztőségben