október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Postabontás

2 órája

Halloween: halottak napja helyett jelmezes tivornya? Ez már több a soknál – háborog olvasónk

Címkék#töklámpás#Halloween#jelmez#üzlet

Wald Kata
Halloween: halottak napja helyett jelmezes tivornya? Ez már több a soknál – háborog olvasónk

Sokan vannak, akik nem nézik jó szemmel, hogy a karácsony már az üzletek jó részében megkezdődött. Többen úgy vélik, hogy korai még, nincs itt az ideje. Többen úgy érvelnek, hogy még a Halloween is csak egy hónap múlva esedékes, bőven ráérünk a karácsonnyal foglalkozni. Nos, nekem meg a Halloweennel van problémám. Amikor gyerek voltam, évtizedekkel ezelőtt, a halottak napja egy jeles nap volt, a család összejött és kimentünk együtt a temetőbe, szeretteink sírjaihoz. Ma a halottak napját megelőző napok a szórakozásról, a buliról szólnak - egyre többen öltenek jelmezt ilyenkor, a töklámpások, halálfejek, és az utóbbihoz hasonló szörnyűségek uralják ezeket a napokat. Szerintem ez pont olyan, mint a Valentin nap - nem szól másról, csak arról, hogy mindenféle giccset eladjanak az üzletek, ezzel növelve a forgalmukat. Nincs ezeknek az "ünnepeknek" nálunk hagyománya, nem is kellene erőltetni. 

Név és cím a szerkesztőségben

Ha érdekeset látott, hallott, mondja el nekünk! A 06 30/3511-111-es számon várjuk hívását minden hétköznap 8 és 16 óra között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu